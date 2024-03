Ruggeri: «Gasperini mi aiuta. Liverpool Atalanta? Ci proveremo»

Le dichiarazioni dell’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri: dalla sua crescita tra campionato e coppe a Gasperini fino al futuro

A La Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua stagione a Bergamo.

GASPERINI – «Allenandoci come ci allena Gasperini, più fai fatica, meno fai fatica. Ti senti bene, hai più forza nelle gambe, usi meglio il corpo. E al 90’ ne hai ancora. Il mister mi ha aiutato dandomi dei consigli importanti. Mi ha insegnato la spensieratezza nel giocare, è più facile che mi dica “Vai, vai”, che “Stai, stai”. Questo dà valore anche al piede: il sinistro è

sempre stato sensibile, però magari ero più “legato”, rischiavo meno la giocata, il cross».

EREDE DI GOSENS – «A Gosens (andato all’Inter nel gennaio 2022 ndr) provo a rubargli l’inserimento sul secondo palo: devo migliorare i tempi di gioco, posso segnare di più. Ma anche un assist non mi soddisfa meno, anzi»

NAPOLI ATALANTA – «Servirà una partita perfetta e una gara all’insegna della concentrazione. Troppo presto per definirla decisiva»

LIVERPOOL ATALANTA – «Partite dal sapore diverso, sensazioni diverse, un peso diverso.

Il Liverpool proveremo a metterlo in difficoltà, con spensieratezza. Ogni tanto immagino Anfield pieno, io l’ho visto a porte chiuse per il lockdown, quel prato era un tavolo da biliardo. Da Zogno a Liverpool: mi riguarderò le gambe con i nomi dei miei genitori, Ermanno e Isabella, tatuati. Il mio grazie per tutti i sacrifici che hanno fatto».