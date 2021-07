Rui Patricio è a Roma: visite mediche per il nuovo portiere giallorosso

La Roma ha chiuso l’operazione Rui Patricio: il portoghese è a Roma dove sta sostenendole visite mediche. Scelto da Mourinho

Rui Patricio è atterrato a Roma. Il portiere portoghese è stato scelto da Mourinho per difendere i pali della Roma raccogliendo l’eredità di Pau Lopez, volato all’Olympique Marsiglia.

Visite mediche per Rui Patricio che diventerà il primo acquisto dell’era Mourinho in attesa di conoscere il destino della trattativa per Xhaka, altro nome fatto dal tecnico portoghese per la sua Roma.