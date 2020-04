Rummenigge annuncia: «La Bundesliga finirà la stagione. Siamo tutti d’accordo»

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato della ripresa della Bundesliga dopo l’emergenza Coronavirus

«La UEFA ha criticato il campionato belga, a mio avviso in modo giustificato, per aver dichiarato la stagione sospesa. In Germania siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse avvenire oltre il 30 giugno per motivi politici o di salute».