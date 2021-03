Rushton (DAZN): «Serie A investimento strategico, consolida il nostro sviluppo»

James Rushton, ceo di DAZN, ha commentato l’assegnazione dei diritti tv Serie A alla piattaforma satellitare. Ecco le sue parole

SERIE A – «Siamo entusiasti del fatto che DAZN sia per la Serie A, in Italia, la principale destinazione sportiva premiando i fan con la copertura completa di tutto il Campionato. L’obiettivo di DAZN, infatti, è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi e questo accordo conferma il nostro impegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione. L’investimento fatto è strategico per accelerare ulteriormente la crescita in uno dei nostri mercati principali mentre prosegue con successo e si consolida lo sviluppo a livello globale».