Sacchi loda Gattuso: «Uomo straordinario. Diventerà un ottimo allenatore»

Rino Gattuso, allenatore del Milan, difeso da Arrigo Sacchi. Ecco le parole dell’ex tecnico sulla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato nella sua consueta rubrica per La Gazzetta dello Sport, ‘sopra la panca‘, difendendo Rino Gattuso. L’allenatore milanista è stato difeso dall’ex tecnico: «Il Milan di Gattuso vive un momento difficile e sfortunato, vedi gli incidenti degli ottimi Paquetà e Donnarumma. I rossoneri sono quarti con un punto di vantaggio sulla temibile Atalanta e a 4 punti dall’Inter. Rino ha dato molto alla squadra sotto tutti i profili, in particolare a livello umano e professionale».

Ancora Arrigo Sacchi su Rino Gattuso. Parole importanti dall’ex tecnico rossonero: «Un uomo straordinario che diventerà un ottimo allenatore: superare questo periodo significa migliorare la convinzione e la credibilità, aumentando l’autostima e l’ottimismo dell’intero gruppo. Nelle difficoltà sarà necessario tenere su il morale di tutti, ai quali però Rino dovrà indicare la strada per ripartire. Oggi contro la Juve potrebbe esserci la chance per ritrovare la giusta dimensione».