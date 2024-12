Arrigo Sacchi: «Vi spiego i problemi di Milan e Juve. Fonseca non ha trovato continuità, Motta ha coraggio ma ha esagerato in questa cosa»

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui rossoneri menzionando anche la Juve

Arrigo Sacchi nella sua consueta rubrica su La Gazzetta dello Sport analizza le grandi malate del nostro campionato. Vero, il Milan ha vinto a Verona e la Juventus ha piegato il Monza, ma il loro ritardo in classifica condiziona il giudizio e la valutazione sui due tecnici. Ecco il pensiero dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

FONSECA – «Il tecnico portoghese ha il difficile di far diventare una squadra questo gruppo di giocatori che raramente ha trovato la continuità di rendimento nel corso della stagione. Sono sincero, al Milan non assegnerei un voto alto: diciamo un 6 meno meno…Il che significa che ci sono ampi margini di miglioramento».

MOTTA – «Motta vuole raggiungere il successo attraverso il gioco, sta insegnando questo alla squadra ed è ovvio che abbia bisogno di tempo per far arrivare i suoi concetti. A lui le idee non mancano, così come non manca il coraggio per far sì che si trasformino in realtà. Forse ha esagerato con le lezioni, all’inizio della stagione, e allora è andato incontro a qualche problema»