Sagna: «Ibrahimovic fortissimo. Lukaku un mostro»

Il difensore Sagna ha parlato di Ibrahimovic e Lukaku, prossimi rivali all’ombra del Duomo con le maglie di Milan e Inter

Bacary Sagna ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: «È fortissimo, vuole fare sempre gol. In MLS ha fatto bene, ha cambiato i Galaxy e farà la differenza in Italia. Per lui giocare a calcio è una cosa naturale, ha voglia di lavorare e vincere».

«Per questo gioca ancora a calcio nonostante i 38 anni. Lukaku? È un mostro, in Inghilterra ha avuto qualche momento difficile, ma ora sta mostrando a tutti che giocatore è. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo», ha concluso il difensore ai microfoni di Sky Sport.