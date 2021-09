Sala svela: «Passi avanti per il nuovo San Siro»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del tema stadio e Nuovo San Siro all’assemblea annuale di Anaci

«È categorico: a Milano due stadi da calcio non potranno esserci. Quando va bene San Siro costa una decina di milioni di euro all’anno tra gestione e manutenzione, per farci qualche concerto d’estate o nella speranza ci giochi la nazionale. Se vinceremo le elezioni reincontreremo le squadre, e il dibattito sarà sul restante 55% di finanziamento. Abbiamo fatto passi avanti negli ultimi mesi, non si può tornare indietro».