Salah, il gol del 2 a 0 contro il Chelsea è una meraviglia – VIDEO

Rete incredibile dell’egiziano durante lo scontro diretto tra Liverpool e Chelsea, un sinistro fulmineo che non lascia scampo a Kepa

È una bellissima partita quella che vede protagoniste il Liverpool di Jurgen Klopp e il Chelsea di Maurizio Sarri, valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League.

Il punteggio è attualmente fermo sul due a zero per la squadra di casa, che è andata a segno con Mane prima e con Salah subito dopo: questo punteggio aiuterebbe il Liverpool nella sua volata verso il titolo di campioni d’Inghilterra e costringerebbe il Chelsea a lottare nuovamente per la permanenza in zona Champions League.

Salah stesso è stato protagonista di un gol incredibile: un sinistro fulmineo dalla trequarti, che ha cambiato direzione all’ultimo ingannando Kepa e trovando con precisione l’incrocio dei pali.