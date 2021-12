Liverpool, Salah apre alla cessione: le richieste dell’egiziano

Il Liverpool potrebbe perdere il suo attaccante Momo Salah: l’egiziano ha richieste elevate per il rinnovo, i dettagli

Non è più così sicuro di restare a Liverpool Momo Salah. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante egiziano avrebbe richieste troppo elevate per il rinnovo di contratto. Attualmente l’egiziano prende 12 milioni di euro e il suo contratto scadrà nel 2023.

C’è tempo per parlarne, ma certe situazioni vanno risolte per evitare poi di incappare di perderlo a zero. Le richieste di Salah sono di 25 milioni, tanti anche per le casse del Liverpool. Ecco dunque che la possibilità di andar via è reale. Il Real Madrid ci pensa qualora non dovesse arrivare Mbappè.