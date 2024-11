Salah shock: «Vicino a lasciare Liverpool per questo motivo. Sono molto deluso dalla situazione»

Salah abbandona il Liverpool? L’attaccante dei Reds chiarisce la situazione tra rinnovi, offerte e aspettative di carriera

Mohamed Salah, attaccante dei Reds, ha così parlato della sua situazione al Liverpool ai giornalisti presenti: nel mezzo la questione legata al calciomercato.

LE PAROLE – «Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto offerte per rimanere nel club. Probabilmente sono più fuori che dentro. Sapete che sono nel club da molti anni, non ne esiste uno come questo. Ma alla fine non è nelle mie mani. Non mi ritirerò presto, quindi sto solo giocando, concentrandomi sulla stagione e sto cercando di vincere la Premier League e, si spera, anche la Champions League. Sono deluso, ma vedremo».