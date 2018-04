Salah è il giocatore dell’anno in Premier League, secondo De Bruyne

L’egiziano del Liverpool Mohamed Salah è stato votato come miglior giocatore del campionato inglese, dopo di lui De Bruyne del Manchester City e Harry Kane del Tottenham

La stagione di Salah non conosce limiti. Dopo aver trascinato il suo Liverpool ad una storica semifinale di Champions League con la Roma. Dopo aver segnato 41 gol in una sola stagione, l’egiziano ha raggiunto un altro importantissimo traguardo individuale. Salah è stato infatti votato come miglior giocatore della Premier League 2017/2018.

L’attaccante dei reds ha messo in fila dietro di se tutti quanti, da De Bruyne del Manchester City, ad Harry Kane del Tottenham, passando per Silva, Sanè e De Gea. Un premio che ha ancora più valore se si considera che viene assegnato dai voti di tutti i calciatori del campionato inglese. Un grande attestato di stima per l’ex Fiorentina e Chelsea, che sta davvero vivendo una stagione da sogno, e che non sembra intenzionato a fermarsi qui.