Eddie Salcedo è pronto a tornare al Genoa: secondo Sky Sport si avvicina il ritorno dell’attaccante al club ligure

Eddie Salcedo è vicino al ritorno al Genoa. Secondo Sky Sport il club ligure lo rivorrebbe in prestito per regalare a Ballardini un rinforzo in attacco.

Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili del Grifone e nelle ultime due stagioni all’Hellas Verona ha collezionato 40 presenze segnando 4 reti.