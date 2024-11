Salernitana, inizia l’era Colantuono: oggi primo allenamento. Le ultime sugli infortunati

Salernitana, inizia l’era Colantuono: oggi il tecnico romano ha diretto il suo primo allenamento. Le ultime sugli infortunati

L’era del neo tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, è ufficialmente iniziata. Oggi alle 15 al Mary Rosy l’allenatore ha diretto il primo allenamento della sua quarta avventura su questa panchina.

Il tecnico romano può sorridere perchè ha ritrovato Jeff Reine-Adélaïde: il centrocampista ha lavorato parzialmente in gruppo. Brutte notizie, invece, per Giulio Maggiore. Dopo l’infortunio contro il Bari, ha effettuato degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. L’ex Spezia potrebbe tornare in campo nella sfida contro il Modena in scena il 7 dicembre. Si fermano anche Jaroszynski che si aggiunge ai già infortunati Luigi Sepe e Franco Tongya. Terapie invece per Torregrossa. I granata torneranno ad allenarsi domani. Lo riporta Salernitananews.it.