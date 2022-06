Salernitana, contatti continui con De Luca per l’attacco. Ultime

La Salernitana insiste per De Luca. La Sampdoria vuole però prima valutare l’attaccante nel ritiro estivo

Il futuro di Manuel De Luca è ancora tutto da scrivere. L’attaccante di proprietà della Sampdoria, reduce da un’ottima stagione in prestito al Perugia, è nel mirino di diversi club come la Salernitana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi il club campano ha intensificato i contatti con i blucerchiati per avere De Luca già all’inizio di luglio. I blucerchiati però vorrebbero prima valutare il giocatore in ritiro.