Salernitana, Dziczek: «Ringrazio tutti, il vostro sostegno significa molto per me»

Patrick Dziczek, dopo il grande spavento, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuto e pensato in questi giorni

Patrick Dziczek ha postato una foto su Instagram dopo il grande spavento provocato dalla crisi epilettica avuta contro l’Ascoli. Queste le parole di ringraziamento del centrocampista della Salernitana.

«Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi. Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto. Ancora una volta vorrei ringraziare Francesco Di Tacchio, Vittorio Parigini e tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Vorrei ringraziare tantissimo anche tutti i tifosi della Salernitana, il vostro sostegno significa molto per me»