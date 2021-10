Salernitana Empoli: doppio record nei primi 15′ di gioco. La statistica

Il primo vibrante quarto d’ora di Salernitana-Empoli ha fatto registrare un record per entrambe le squadre

Il 3-0 che sta maturando all’Arechi di Salerno tra Salernitana-Empoli ha fatto segnare due record nella Serie A, uno negativo per i padroni di casa e uno positivo per i toscani.

Come riporta Opta, infatti, per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Empoli ha segnato almeno 3 reti nei primi 15′. Viceversa per la prima volta in Serie A, la Salernitana ha incassato 3 reti nei primi 15′.