Salernitana, febbre salvezza: pronto il mega esodo a Empoli

I tifosi della Salernitana sono pronti a invadere Empoli per la partita che potrebbe valere la salvezza

Il pari all’ultimo secondo contro il Cagliari brucia ancora in casa Salernitana, ma l’entusiasmo dell’ambiente non è scemato. E i tifosi granata, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono ora pronti al mega esodo in Toscana per la decisiva trasferta di sabato pomeriggio contro l’Empoli.

I 3867 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in meno di mezz’ora, ma le previsioni dicono che potrebbero esserci almeno 6mila sostenitori della Salernitana; ovvero coloro che non risiedono in Campania e che possono acquistare il tagliando per altri settori. A Empoli sarà quindi invasione granata per centrare la salvezza.