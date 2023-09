All’Arechi, il match valido per la settima di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Arechi, Salernitana e Inter si affrontano nel match valido per la settima di campionato di Serie A 2023/2024.

Salernitana-Inter 0-3: sintesi e moviola

1′ – Calcio d’inizio.

6′ – Calhanoglu crossa da calcio piazzato: sul secondo palo Thuram di spalla devia verso la porta, Ochoa vola e dice di no, alzando sopra la traversa.

7′ – Tentativo in girata di Sanchez: palla alta sopra la traversa.

10′ – Altra palla gol per l’Inter: Sanchez in area serve Dumfries, conclusione potente e palla fuori non di molto.

17′ – Proteste dell’Inter che chiede un rigore per un contatto tra Thuram e Gyomber. Tutto regolare per l’arbitro

24′ – Tiro a giro di Jovane Cabral dal vertice dell’area di rigore: conclusione larga, non di molto.

26′ – Salernitana in avanti: bella manovra, poi la palla diventa buona per Kastanos, il cui tiro è deviato in angolo.

30′ – Ancora Kastanos che ci prova con una conclusione sul secondo palo: palla fuori non di molto.

33′ – L’Inter riguadagna metri dopo qualche minuto di difficoltà.

44′ – Ancora un rigore chiesto dall’Inter per il contatto tra Thuram e Lovato, ma ancora Abisso lascia giocare.

45’+1 – Fine primo tempo.

46′ – Inizia la ripresa

54′ – Cambia l’Inter, entra Lautaro per Sanchez.

58′ – Asllani mette in profondità Lautaro, Lovato anticipa, ma non si intende con Ochoa che esce lasciando il pallone a disposizione di una eventuale ribattuta

62′ – GOL INTER – Cross dalla sinistra di Lautaro, inserimento del toro con lo scavetta supera Ochoa.

67′ – Gol annullato alla Salernitana: Martegani su un contropiede aveva servito Legowski, ma al momento del passaggio il polacco era oltre la linea di difesa.

70′ – punizione dal limite di Asllani, fuori di poco sopra la traversa.

78′ GOL INTER – Doppietta di Lauraro Martinez. triangolazione larga con Barella che riceve in mezzo e di prima intenzione trova il gol della sicurezza.

82′ – Ci prova in ripartenza la Salernitana con Trivante Stewart: bene a difendere il pallone dal ritorno dei difensori nerazzurri, male nel momento di concludere: centrale e debole, facilissimo per Sommer.

83′ – Rigore Inter: Lovato tira giù Thuram, e questa volta Abisso indica il dischetto.

84′ – GOL INTER – Tripletta per Lautaro Martinez, che dal dischetto spiazza Ochoa

88′ GOL INTER – Poker di Lautaro Martinez! Assist di Carlos Augusto e con il mancino infila

90’+2 – Triplice fischio.

Migliore in campo: a fine partita

Salernitana-Inter 0-4: risultato e tabellino

63′, 77′, 84′ rig., 88′ Martinez

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral, 10 Dia. All Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto, Sanchez, Thuram. All. Inzaghi