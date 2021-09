Salernitana, l’ad Marchetti: «Ribery ha firmato! Ecco come lo abbiamo preso»

Ugo Marchetti, amministratore unico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’arrivo di Ribery

FIRMA – «Ha firmato, abbiamo firmato poco fa. Lui come calciatore, io come amministratore. Si è venuto a realizzare un progetto passo dopo passo. Speriamo molto in questa presenza, io oggi ho conosciuto una persona per bene che aiuterà il nostro progetto a crescere. Porterà la sua esperienza, il suo modo di ragionare nel nostro spogliatoio».

COME L’AVETE PRESO – «Grazie alle parole che sono riuscite a illustrargli questo mondo. Questa gente oggi per l’arrivo di questo professionista si è radunata e partecipa in maniera così forte e calda e ha convinto ancora prima il calciatore a venire qui. Questa realtà merita un galantuomo come Ribery e la speranza che ci porta».