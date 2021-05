Salernitana, Lotito: «È nostro compito non disperdere questo patrimonio»

Claudio Lotito ha parlato del futuro societario della Salernitana

Nel corso della premiazione al Comune di Salerno, il presidente della Salernitana e della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro societario del club granata.

«Noi oggi ci troviamo purtroppo di fronte a un problema, che è normativo. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della città con il rispetto delle regole. È nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo fatto. Anzi, lo vogliamo preservare e tramandare nel tempo. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino perché oggi è una delle venti società del calcio che conta. Serve trovare la soluzione rispettosa delle regole che consentirà alla squadra e alla società di proseguire in questo cammino e di rappresentare sempre nel calcio che conta la città di Salerno».