Salernitana, Sabatini: «Ho il terrore di retrocedere, ma credo ciecamente nella salvezza»

Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato della possibilità di retrocedere e dell’ipotesi salvezza

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere dello Sport ha svelato il suo terrore di retrocedere in Serie B.

SALERNITANA – «Ero terrorizzato all’idea di retrocedere, paura tutt’ora attiva. Non sono mai retrocesso nella mia vita. Ha prevalso il senso della sfida. Di atti incoscienti ne ho fatti tanti. Perché non farne un ultimo? Credo ciecamente nella salvezza».

PIRLO – «Era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era difficile, mi rendo conto. I dubbi prevalenti di Andrea erano legittimi».

BOLOGNA – «Userò una citazione da Troisi: Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Sono stato dimesso da Saputo dopo una brutta sconfitta in casa. Gli avevo comunicato che ero a sua disposizione per qualunque decisione volesse prendere. La mattina dopo è venuto in ufficio: è meglio che le nostre strade si dividano. Spiegazione? L’unica è che gli stavo sul cazzo. Perché, complessivamente, sono un uomo che sta sul cazzo, alle persone, spesso ai presidenti».

MIHAJLOVIC – «Uomo meraviglioso. Insospettabilmente sensibile e tenero. So che è anche un ottimo allenatore».