Salernitana, Sabatini: «Il pari con il Milan ci dice che siamo diventati squadra»

Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha parlato dell’attuale situazione in casa granata: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Rai Walter Sabatini ha parlato dell’attuale situazione della Salernitana.

SITUAZIONE – «Il mio è un lavoro di squadra e lo vedrete. Il presidente ha vinto due battaglie e ora rigiocheremo due partite che non avevamo potuto disputare. Sono come vittorie sul campo, valgono punti. È stata una cosa fantastica l’aver ribaltato decisioni che per noi erano ingiuste».

MILAN – «Abbiamo creato un presupposto e cercavamo di vincere, volevamo capire se un gruppo creato in poco tempo potesse diventare una squadra. La gara con il Milan ci ha detto di sì, ma prima dell’arrivo della nuova società non era così».

NICOLA – «Ha avuto un impatto fenomenale ma non sottovaluterei il suo staff. Era importante avere coesione da trasmettere alla squadra e ha portato una scarica di adrenalina importante. Si assume le responsabilità e combatte, è un tecnico che può aspirare ad ogni tipo di club».

RIBERY – «Mi sono impegnato con città e presidente a rispettare le decisioni che verranno prese».