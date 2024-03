Salernitana, valorizzare i talenti: la missione di Colantuono

Salernitana, in queste ultime giornate a Colantuono spetta il compito di valorizzare i calciatori di proprietà

La Salernitana di Colantuono si prepara al finale di stagione e, come riportato dal Corriere dello Sport, il compito del tecnico e ridare serenità al gruppo, avviarsi ad un finale decoroso di campionato e valorizzare i calciatori di proprietà. Se il primo obiettivo, come riporta sempre il quotidiano romano, pare raggiunto e per il secondo la parola spetta al campo, il terzo è un tema molto importante per la dirigenza.

Iervolino e gli altri dirigenti del club infatti stanno facendo le valutazioni sulla rosa, su chi può essere valorizzato per la prossima stagione e con chi si può fare cassa sul mercato: contro il Bologna spazio allora a Costil in porta, Maggiore a centrocampo e in attacco semaforo verde per la coppia Gyomber-Tchaouna.