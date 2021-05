Salernitana tra Lotito e fondi esteri: la posizione del Sindaco di Salerno

La Salernitana neopromossa in Serie A si trova al bivio tra conflitti con Lotito e fondi esteri per acquistare il club. La posizione del Sindaco

La Salernitana che recentemente ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana si trova al centro di dissidi con l’attuale presidente Claudio Lotito e fondi esteri per l’acquisizione del club. Ecco la posizione del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

«Il mio ruolo rispetto alla vicenda è terzo, ma ritengo la dirigenza attrezzata per risolvere questa situazione. Si deve trovare una soluzione nell’interesse della città. Noi come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte sfruttando i fondi dell’Universidade per migliorare lo stadio. All’interno della squadra e del club c’è ottimismo sulla vicenda, Lotito cederebbe a un fondo internazionale anche se pubblicamente non viene detto. Restano dubbi sulla trasparenza del fondo stesso e sul conflitto di interessi. I tifosi chiedono chiarezza per evitare che, come le altre volte, alla promozione in A segua subito la retrocessione»