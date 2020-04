Salernitana, violato il lockdown: cinque calciatori multati e in quarantena. La festa di compleanno di Di Tacchio finisce male

Ben cinque multati e tutti in quarantena in casa Salernitana. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola in questo modo le pagine dedicate alla serie B. Di Tacchio, giocatore del club campano, ha organizzato una festa che però è finita male.

Presenti i compagni Lopez, Migliorini, Giannetti e Mantovani: i cinque sono stati multati dopo l’intervento da parte delle forze dell’ordine.