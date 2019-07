Samp-Boca, asse caldissimo: in vista un doppio affare? I nomi

Sampdoria e Boca Juniors stanno trattando lo scambio tra Ramirez e Pavon. Ai blucerchiati piace molto anche Almendra

La Sampdoria pesca ancora dal mercato argentino. Dopo l’arrivo del gioiellino Maroni, i blucerchiati stanno guardando in casa Boca per rinforzare la rosa di Di Francesco. Le ultime idee portano i nomi dell’attaccante classe ’96 Cristian Pavon e del centrocampista classe 2000 Agustin Almendra.

Come riportato da Sky Sport, la dirigenza blucerchiata ha proposto uno scambio di prestiti con Gaston Ramirez per arrivare a Pavon, mentre per Almendra la questione è decisamente più in salita.