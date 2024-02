Samp, Pirlo nei guai: chi sulla trequarti? Intanto c’è il caso Verre

Infortuni, situazioni da risolvere e risultati altalenanti: la Samp di Pirlo è nei guai in tutti i sensi e intanto c’è da risolvere la questione Verre

Infortuni, situazioni da risolvere e risultati altalenanti: la Samp di Pirlo è nei guai in tutti i sensi e intanto c’è da risolvere la questione Verre.

Il caso Verre – dopo il rifiuto del trasferimento all’Hatayspor in Turchia – non si è ancora chiuso. Il giocatore si sta allenando in questi giorni a Bogliasco, non è tecnicamente fuori rosa ma non è stato convocato nelle ultime gare. Sono in corso valutazioni tra Verre e il club, i rapporti gioco forza dovranno essere chiariti (il giocatore è sotto contratto sino al 2025) ma al momento sembra difficile che possa rientrare col Brescia. Ma chi giocherà sulla trequarti? Esposito è out e Benedetti è sulla via del recupero. Potrebbe esserci una soluzione a sorpresa non dovesse essere convocato Verre. Lo scrive Tuttosport.