Samp Roma 0-1, Giampaolo: «Siamo stati sempre in partita. Dobbiamo crescere, non siamo perfetti collettivamente»

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta di misura contro la Roma. Le sue parole a DAZN.

PARTITA – «La Sampdoria ha fatto la partita che doveva fare. Non sono insoddisfatto della prestazione. Non abbiamo ottenuto un risultato positivo, ma siamo stati in partita. Certo, la Roma ha più qualità, ma siamo riusciti a mascherarla e a concedere pochissimo. È anche vero che abbiamo creato poco, ma ai punti e nei contenuti la partita è stata equilibrata. L’ha vinta la Roma, va bene e complimenti».

MOVIMENTI – «Quando non ci arriva la mezzala contro i quarti e quinti deve arrivarci il terzino, in quel fondamentale credo che ci siamo mossi bene».

REPARTO OFFENSIVO – «Sensi deve crescere sul piano fisico. Deve allenarsi con continuità. Quagliarella è un attaccante di ruolo e quindi la scelta è stata per caratteristiche. A quel punto era normale spostare Sabiri sulla trequarti: ha delle caratteristiche che Sensi non ha».

PRESTAZIONE – «Contro l’Udinese ci sono stati 15 minuti folli. La squadra però cresce e migliora, non è perfetta nella caratteristiche collettive. Fornisce prestazioni di buon livello e solo allora arriva dove deve arrivare».