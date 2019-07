Sampdoria, Andersen al Lione: «Qui sono ad un livello più alto»

Sampdoria, Joachim Andersen si presenta al suo nuovo club, il Lione. Ecco le parole dell’ormai ex difensore blucerchiato

Joachim Andersen si presenta al suo nuovo club, il Lione. Ecco la sue parole in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui all’OL: non vedo l’ora di giocare con questi nuovi colori addosso».

Il difensore ha poi proseguito: «Qui porto la mia carriera ad un livello più alto, e potrò giocare in Champions League, in cui speriamo di arrivare più lontano possibile. n Italia mi sono sviluppato a livello tattico dopo aver iniziato in Olanda. Lì è uno dei posti migliori per i giocatori giovani».