Allo stadio Ferraris, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Sampdoria scende in campo per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/21 contro l’Atalanta. La squadra di Claudio Ranieri deve cercare di trovare il risultato per presentarsi in vantaggio in classifica al Derby della Lanterna.

Sintesi Sampdoria Atalanta 0-2 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Inizia il match valido per la 24a giornata di Serie A

5′ Tiro Muriel – L’attaccante dell’Atalanta prova ad andare al tiro, conclusione debole bloccata da Audero

8′ Tiro Jankto – Il centrocampista si fionda su una palla vagante, si accentra e va al tiro. Conclusione deviata da Sportiello

10′ Bomba di Damsgaard – L’esterno della Sampdoria su punizione impegna Sportiello in una deviazione al volo

18′ Tiro Jankto – Il centrocampista della Sampdoria va al tiro, il pallone finisce alto sopra la traversa

24′ Tiro Verre – Il centrocampista blucerchiato viene servito da Augello, si accentra e scaglia il tiro. Pallone fuori dallo specchio di porta

28′ Conclusione Malinovskyi – Il nerazzurro ci prova, il tiro è debole e Audero para a terra senza problemi

40′ Gol Malinovskyi – L’attaccante dell’Atalanta conquista il pallone e si porta al limite dell’area. Completamente indisturbato calcia in porta, battendo Audero

45′ Intervallo – Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per l’Atalanta

47′ Tiro La Gumina – L’attaccante della Sampdoria tenta la conclusione di potenza. Pallone fuori dallo specchio

50′ Fuorigioco Gosens – La conclusione in rete di Maehle viene annullata per fuorigioco del centrocampista dell’Atalanta

67′ Cambi per Ranieri – Fuori Jankto e Damsgaard, dentro Candreva e Ramirez

71′ Raddoppio Gosens – Il calciatore nerazzurro si fa strada in area per impattare il cross e insacca nel sette di sinistra davanti a una Sampdoria paralizzata

Migliore in campo: Malinovskyi PAGELLE

Sampdoria Atalanta 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 40′ Malinovskyi, 71′ Gosens

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard (67′ Candreva), Ekdal, Thorsby, Jankto (67′ Ramirez); Verre (61′ Keita); La Gumina (61′ Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Letica, Colley, Askildsen, Regini, Tonelli, Gabbiadini, Leris. Allenatore: Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; Maehle, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic (59′ Pessina), Malinovskyi; Muriel (59′ Ilicic). A disposizione: Rossi, Gollini, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Mirancuk. Allenatore: Gritti.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Valeriani di Ravenna e Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale: Marini di Roma 1. VAR: Doveri di Roma 1. AVAR: Lo Cicero di Brescia.

AMMONITI: Freuler, Toloi, Ekdal.