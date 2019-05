Il ritorno di Gabbiadini in Italia dopo 2 stagioni e mezzo in Inghilterra è un flop o un punto di partenza?

Manolo Gabbiadini, dopo un’esperienza di due stagioni e mezzo con la maglia del Southampton, è tornato in Serie A con la maglia della Sampdoria. Nella terra di Albione, l’attaccante ex Napoli si è fatto amare più per la simpatia che per le volte che ha firmato il tabellino dei marcatori: 10 reti in 51 presenze.

L’inizio al ritorno in Italia è stato col botto: esordio con assist contro la Fiorentina e gol alla seconda giornata (subentrato al 74′) contro l’Udinese. Ma ora, dopo 17 partite, quell’esaltazione si è un po’ spenta: Giampaolo lo ha impiegato da titolare solamente quattro volte e nei 794′ minuti concessi ha siglato 4 gol. Un bilancio non eccezionale per l’ex Atalanta: ora c’è bisogno di ripartire dopo i fischi del Ferraris contro l’Empoli.