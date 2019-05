Sampdoria, Gabbiadini è già un’incognita

L’attaccante è arrivato da pochi mesi, ma si è già rivelato un flop: quanto durerà la sua seconda parentesi alla Sampdoria?

La nuova vita di Manolo Gabbiadini in blucerchiato non sta prendendo la piega sperata a gennaio, quando era stato annunciato come l’acquisto decisivo per puntare all’Europa League. Il suo rendimento è stato decisamente negativo: sedici presenze e quattro reti che non hanno portato punti nelle casse della Sampdoria.

Sono significativi, inoltre, i fischi piovuti dagli spalti del “Ferraris” durante la partita contro l’Empoli. Il flop è evidente, ma l’investimento economico fatto dalla società non prevede passi falsi. Gabbiadini deve mandare un messaggio. Che sia Marco Giampaolo l’allenatore oppure no.