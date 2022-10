Sampdoria, il CdA si tutela: via libera scritto di Ferrero per Stankovic. Un modo per evitare pretese risarcitorie

Con Massimo Ferrero meglio sempre correre ai ripari. Dopo la lettera, inviata qualche mese fa dall’ex presidente della Sampdoria a Marco Lanna, dove si minacciavano conseguenze in caso in cui il nuovo CdA avesse operato in danno del club blucerchiato, il consiglio ha deciso di tutelarsi preventivamente da qualsiasi possibile e futura azione legale.

Per evitare che Ferrero possa contestare in futuro la scelta di Dejan Stankovic, sebbene lui stesso lo avesse cercato in passato per sostituire Roberto D’Aversa, il CdA della Sampdoria ha preteso una dichiarazione scritta che avvallasse l’operazione, come riporta Tuttosport. Una piccola assicurazione in modo tale che la proprietà Ferrero in futuro non accampi pretese risarcitorie.