Sampdoria, D’Aversa: «Grande voglia di vincere, nell’intervallo è cambiato tutto»

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha parlato dopo la vittoria contro il Verona

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Avevamo tanta voglia di vincere. Nel primo tempo, nel nostro miglior momento ci siamo trovati sotto. Il primo gol nasce in seguito a un cambio forzato. I ragazzi si sono guardati in faccia all’intervallo e hanno ribaltato una partita non semplice. Il merito va a loro, a quelli in campo e a quelli subentrati. Credo che l’episodio ha cambiato il risultato. Ci sono state due o tre occasioni per fare gol e non siamo stati determinati. Il Verona ti fa giocare male, ci ha messo in difficoltà. È un risultato meritato. I miei ragazzi hanno fatto una grande gara».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU SAMP NEWS 24