Sampdoria, ecco il favorito per sostituire Sottil: il nome

Dopo l’esonero di Sottil, la Sampdoria sta cercando in fretta un nuovo allenatore per migliorare la situazione

La Sampdoria non vuole farsi trovare impreparata e dopo l’esonero di Andrea Sottil l’obiettivo è quello di trovare una figura capace di migliorare la situazione in questo campionato di Serie B. Il nome in pole è Leonardo Semplici e a confermarlo è Gianluca Di Marzio.

SEMPLICI – «In pole c’è l’allenatore ex Spal e Cagliari, la cui ultima esperienza in panchina risale al 2023 con lo Spezia. I contatti con Semplici sono stati positivi: si aspetta l’ok finale del club».