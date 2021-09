Sampdoria, Ferrero: «Meglio per tutti che Ronaldo sia andato via»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha commentato l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Le sue dichiarazioni

RONALDO – «A volte è meglio rinunciare ad un euro sull’aspetto economico che avere una persona che non vuole stare con te e per questo non rende. Meglio per tutti che Ronaldo sia andato via e meglio per lui che ha capito che non era più il Ronaldo che voleva essere».

DECRETO CRESCITA – «Io credo che Tinti volesse dire un’altra cosa, non va frainteso. Il decreto crescita è un vantaggio per far sì che gli stranieri vengano in Italia con un panorama migliore. Tinti è un uomo di calcio e voleva dire altro, voleva dire che paghiamo tante tasse. Non credo ci sia disuguaglianza, la cosa va rigirata: gli stranieri in Italia sono un fatto politico in cui non possiamo dire se il governo ha fatto bene o male. Dobbiamo guardare in casa nostra e chiedere che le società diano parità di trattamento. Io non credo che i calciatori siano meno bravi, non temiamo la concorrenza degli stranieri. Se vengono ben venga: la Samp ha un certo tipo di budget, Inter e Juve un altro. Ognuno ha il suo livello. Se viene Ronaldo a 20 milioni lo paghi 10 o 11 e te lo puoi permettere. Ben venga il decreto crescita».