Sampdoria, Ferrero: «Non ho svenduto nessuno, club solido»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della finestra di calciomercato appena conclusasi

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, commenta le mosse della dirigenza blucerchiata nel mercato estivo 2021/22. Le dichiarazioni riportate da Il Secolo XIX.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

«Tutti dicevano che ero obbligato a venere altrimenti la Sampdoria sarebbe andata in crisi. Sono arrivate proposte per i nostri pezzi pregiati ma non all’altezza del loro valore e non li ho svenduti. È stata di nuovo dimostrata la solidità del club che non solo non ha ceduto tanto per cedere, ma ha reagito a un mercato difficile e surreale con cinque acquisti, migliorando la rosa e dando la possibilità a D’Aversa di esprimere al meglio le qualità che mi hanno portato a sceglierlo».