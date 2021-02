Sampdoria Fiorentina, Ferrari è pronto: il difensore torna titolare?

Gli acciacchi di Colley e la squalifica a Tonelli aprono la strada al ritorno di Ferrari dal primo minuto: il punto su Sampdoria Fiorentina

Sampdoria Fiorentina si avvicina. Claudio Ranieri ultimerà in questi due giorni preparazione e rifinitura prima della partenza per Firenze. Il tecnico doriano dovrà sciogliere gli ultimi dubbi a partire dalle condizioni dei difensori.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Omar Colley ha patito qualche fastidio di troppo e questo, in concomitanza con la squalifica a Lorenzo Tonelli, apre la strada al ritorno di Alex Ferrari dal primo minuto di gioco. Le ultime riserve verranno sciolte alla rifinitura, ma salgono le quotazioni del difensore italiano per una maglia da titolare in coppia con Maya Yoshida.