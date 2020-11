Sampdoria Genoa, Maran: «Il derby è fonte di adrenalina»

Rolando Maran ha parlato in vista del derby di Coppa Italia Sampdoria-Genoa

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria.

TIFOSI – «Con i tifosi sarebbe tutta un’altra partita. Sono il carburante per partite come queste. Giocare senza di loro non è la stessa cosa».

ADRENALINA – «L’attaccamento che c’è a questa maglia è fondamentale. Il tifoso aspetta con ansia una partita di questo calibro, dunque ti trasmette un’adrenalina diversa rispetto alle agli altri match».