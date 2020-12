Sampdoria infallibile da calcio d’angolo: è record con Juventus e Benevento

La Sampdoria vanta il maggior numero di gol segnati sugli sviluppi di calcio d’angolo: quattro come Juventus e Benevento

La Sampdoria sta vivendo alti e bassi, ma in una stagione travagliata a causa del Coronavirus (come quella corrente) ogni record è oro. Per questo motivo la squadra di Claudio Ranieri dovrà fare tesoro di un primato condiviso con Juventus e Benevento.

Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24

I blucerchiati, insieme alle altre due compagini di Serie A, vantano il maggior numero di reti segnate sugli sviluppi di calcio d’angolo: quattro nelle prime dieci giornate.