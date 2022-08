Sampdoria, infortunio Conti: l’esterno brucia le tappe. Rientro anticipato in vista

La Sampdoria potrebbe recuperare prima del previsto Andrea Conti: l’esterno starebbe infatti bruciando le tappe per il rientro

L’esterno della Sampdoria Andrea Conti starebbe bruciando le tappe per il rientro in campo. Dopo essersi sottoposto a un intervento di pulizia delle articolazioni del ginocchio sinistro all’inizio dell’estate, con la speranza di tornare in tempo per le prime giornate di campionato, potrebbe aggregarsi al gruppo già questa settimana.

Ottime notizie per Marco Giampaolo dato che, inizialmente, sembrava che il calciatore sarebbe rimasto fuori fino alla metà di settembre. Il problema però è un altro ed è legato alla famosa lista da consegnare entro la fine del calciomercato. La Sampdoria, come terzini a destra, ha tre interpreti (Beresynzki, intoccabile, Conti e Depaoli) e uno andrà necessariamente ceduto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24