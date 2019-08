Sampdoria Kamano, accordo con il Bordeaux: la situazione

Sampdoria Kamano, accordo raggiunto tra il club blucerchiato e il Bordeaux. Si lavora per trovare l’intesa con il giocatore

La Sampdoria piazza un colpo in attacco, valido anche in prospettiva futura. Il club blucerchiato avrebbe raggiunto un accordo con il Bordeaux per François Kamano.

L’attaccante della Guinea classe 1996 dovrebbe arrivare alla Sampdoria per undici milioni di euro, più bonus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, manca ancora l’intesa con il calciatore, poichè restano da limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio.