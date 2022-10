Sampdoria, Lanna: «Al momento i soldi non ci sono, ma gli arabi li metteranno»

Marco Lanna, nella lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato della cessione della Sampdoria

Marco Lanna, nella lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato della cessione della Sampdoria. Le sue dichiarazioni:

INCARICO – «Una patata bollente? Una patatona. L’ho fatto per passione e per amore della Samp e sono contento, ma ogni giorno ce n’è una e non è facile. Aspettiamo compratori, sì. Quando sono arrivato mi era stato assicurato che entro giugno, con la salvezza, sarebbero arrivati. È ottobre…».

SOLDI – «Al momento i soldi non ci sono. Da quello che so, gli arabi li metteranno. Poi, magari non arriveranno o arriveranno chissà quando, non posso saperlo. Noi stiamo facendo il possibile, quasi a costo zero, per restare in piedi. Mi chiedo: perché si è messo in piedi questo circo se poi non vogliono comprare il club? Per farsi pubblicità? Non avrebbe senso. Quindi sono fiducioso».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24