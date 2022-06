Sampdoria, Lanna: «Non bisogna sbagliare, va fatto un mercato preciso»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato della nuova stagione alle porte e del mercato dei blucerchiati

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, a margine del Workshop di Rapallo ha fatto il punto sul mercato dei blucerchiati. Le sue parole riportate da Tuttosport.

CONDIVISIONE MERCATO – «Stiamo lavorando in grande condivisione quotidiana, anzi oraria, con tutti. Con l’avvocato Romei, con Faggiano, con Osti, col mister e con Mattia Baldini che ci sta dando una grossa mano. Non possiamo sbagliare, dobbiamo fare un mercato molto preciso. Valutiamo i pareri di tutti a partire dai nostri per l’area tecnica passando poi alla parte finanziaria con Bosco e Panconi quando troveremo i profili giusti. È un lavoro di squadra che fanno tutti. Ma noi abbiamo la particolarità di avere due direttori sportivi. Siamo così tanto in contatto che a volte sento più loro che mia moglie».

