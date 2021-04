Sampdoria, l’ex presidente Mantovani: «Decisione saggia confermare Ranieri»

L’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani vota per la permanenza di Claudio Ranieri sulla panchina dei blucerchiati

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, torna a parlare di Gianluca Vialli e di Claudio Ranieri: le sue parole a Telenord.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

RANIERI – «La conferma di Ranieri sembrerebbe una decisione saggia. Da quando è arrivato ha fatto bene. Non penso ci potessero essere aspettative di risultati migliori di quelli ottenuti dal mister. Poi ci sono disquisizioni di tutti i tipi attorno alla formazione giusta. Io guardo il risultato finale e da quando il mister è arrivato ritengo che non ci sia niente da ridire».

VIALLI ALLA SAMPDORIA – «Non ho alcuna informazione precisa ma conoscendo molto bene Luca non sarei assolutamente sorpreso se arrivassero notizie in merito all’arrivo alla Sampdoria. Ho raramente avuto la possibilità di conoscere qualcuno nella mia vita con la forza di volontà, la caparbietà che ha dimostrato Luca in tutte le cose che ha fatto nella sua vita. So, con assoluta certezza, che se uno gli dovesse chiedere, a prescindere da altre cose, quali potrebbero essere le ambizioni nell’ambito sportivo, essere coinvolto nella Sampdoria a livello importante per Luca rientrerebbe nelle prime posizioni. Ho grossa fiducia in lui e nella forza di raggiungere gli obiettivi che si pone; io, fossi un tifoso, non scommetterei contro un suo approdo in società».