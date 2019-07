Jeison Murillo, nuovo difensore della Sampdoria, ha parlato della sua nuova esperienza in blucerchiato e anche del suo passato

Jeison Murillo ha accettato la sfida della Sampdoria e ha parlato della nuova avventura alla Gazzetta dello Sport: «Cosa mi mancava dell’Italia? Gli spaghetti. A parte le battute, mi mancava la fiducia. Ho scelto la Sampdoria perché conosco la sua storia e l’ambiente. Qui ci sono stati tanti grandi giocatori, i tifosi sono importanti. E Di Francesco mi piace: con le sue idee può esaltare anche le mie caratteristiche».

Murillo è tornato sulle sue esperienze a Barcellona e all’Inter: «Sono stato lì solo qualche mese, sapevo che avrei giocato poco, ma è stata comunque una splendida esperienza, così come quella di Valencia. Inter? Partimmo bene poi forse i primi risultati negativi fecero calare la fiducia. Il secondo anno, invece, fu storto dall’inizio. Cambiammo tre allenatori. Se leggevi la formazione pensavi: “Questa squadra è forte”. Poi in campo non funzionava nulla».