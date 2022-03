Sampdoria, parla l’agente di Damsgaard: «Attraversato momenti difficili, ora è pronto»

Damsgaard è pronto a tornare ad allenarsi con la Sampdoria. A parlare dell’infortunio del danese è stato il suo agente

Mikkel Damsgaard è atteso lunedì, 28 marzo, a Bogliasco. Il centrocampista della Sampdoria ha finalmente ultimato il suo iter di recupero e sarà a disposizione di Marco Giampaolo. A rassicurare tutti è l’agente, Jens Orgaad. Le parole a Il Secolo XIX.

CONDIZIONI DAMSGAARD – «Arriva a Genova con una condizione fisica molto buona. Ormai da pi di un mese, in pratica un ritiro estivo, si sta allenando con continuità. In accordo con la Sampdoria circa tre settimane fa avevamo individuato la data del 28 marzo come quella del suo ritorno, prenotando il biglietto dell’aereo. E l’abbiamo rispettata. Ha recuperato la massa muscolare persa nei mesi di inattività. Per me farà presto a riportarsi a livello giusto. L’ultima parola spetta ovviamente ad allenatore, preparatore e dottore».

MALATTIA – «So che anche a causa del silenzio calato intorno a lui si sono diffuse tante voci. Non ci sono misteri. Nessuna infezione al ginocchio o malattia del sangue… Non è stato semplice identificare la natura. Si tratta di una forma di artrite molto aggressiva. Abbiamo passato periodi difficili, il più brutto a gennaio, non si vedevano miglioramenti, sembrava non guarisse mai e non si potevano ipotizzare tempi di rientro. Poi grazie alla collaborazione tra un reumatologo italiano indicato dalla Sampdoria e uno danese, è stata condivisa una nuova terapia che ha dato ottime risposte».

