La Sampdoria vince 2-0 col Parma, e Quagliarella segna ancora: statistiche incredibili per il bomber campano, in gol per 7 partite di fila

Fabio Quagliarella non si ferma più. L’attaccante della Sampdoria ha trovato ancora una volta il gol nel match casalingo contro il Parma nella 16° giornata di Serie A. Le statistiche del numero 27 doriano lasciano senza fiato: 9 gol segnati in campionato e 7 reti nelle ultime 6 partite. Stato di forma eccellente che fa sorgere spontaneamente la domanda: chi fermerà Quagliarella? Le prossime sfide lo vedranno contro Empoli, Chievo, certamente due squadre abbordabili, che precedono l’incrocio con la Juventus. Riuscirà l’attaccante a chiudere il girone d’andata andando in gol per 10 partite di fila, ultima delle quali contro la sua ex squadra?