Sampdoria, Petagna ma non solo: sprint anche per Keita. Le ultime

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati cercano il doppio rinforzo in attacco. Non solo Petagna, ma anche il ritorno di Keita Balde

La Sampdoria prova a piazzare la doppietta in attacco negli ultimi due giorni di mercato. Due piste importanti che portano ad Andrea Petagna del Napoli e a Keita Balde. A quanto riporta Il Secolo XIX, le precarie condizioni di Manolo Gabbiadini e gli acciacchi di Ernesto Torregrossa hanno spinto la dirigenza blucerchiata a muoversi su entrambi i fronti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Federico Pastorello, agente dell’attaccante ex Inter, è a lavoro per chiudere la rescissione del contratto con il Monaco e poter definire l’accordo con la Sampdoria (trasferimento a titolo definitivo, contratto in scadenza nel 2025). Da ritenersi scontata quindi l’apertura da parte di Keita a ridursi sensibilmente l’ingaggio fino ai parametri previsti dalla Sampdoria.